Момент, как "русский мер" разносит город в Киевской области, зафиксировали на видео очевидцы. В настоящее время Ирпень находится в окружении россиян.

Обратите внимание Из Ирпеня и близлежащих территорий эвакуировано железной дорогой более 3000 женщин и детей

В то же время 4 марта из Ирпеня и прилегающих к нему территорий по железной дороге эвакуировали более 3000 женщин и детей. Соответствующую операцию удалось успешно провести "Укрзалызнице" и Службе безопасности Украины.

Кроме того, 3-миллионный Киев, по словам мэра города Виталия Кличко, уже покинула половина его жителей.

Россияне уничтожают дома в Ирпене: смотрите видео

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