Момент, як "русскій мір" розносить місто в Київській області, зафіксували на відео очевидці. Наразі Ірпінь перебуває в оточенні росіян.

Зверніть увагу З Ірпеня та прилеглих територій евакуйовано залізницею більше 3000 жінок та дітей

Водночас 4 березня з Ірпіня та прилеглих до нього територій залізницею евакуювали понад 3000 жінок та дітей. Відповідну операцію вдалося успішно провести Укрзалізниці та Службі безпеки України.

Крім того, 3-мільйонний Київ, за словами мера міста Віталія Кличка, вже покинула половина його мешканців.

Росіяни нищать будинки в Ірпені: дивіться відео

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