Кроме народного избранника, подозрение получили его подельники. По мнению следствия, они незаконно и без согласования с Верховной Рады организовали аукцион по земле.

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Нардепу сообщили о подозрении

В САП рассказали, что сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины по факту организации покушения на злоупотребление служебным положением.

Он пытался незаконно получить под застройку принадлежащий государству земельный участок, находящийся в постоянном пользовании государственного предприятия ГП "Государственный строительный комбинат" Аппарата ВРУ.

Кроме того, САП и НАБУ сообщили о подозрении:

бывшему руководителю Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины;

двум бывшим чиновникам "Госстройкомбината".

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Какую схему придумали злоумышленники

В рамках досудебного расследования установили, что в 2020 году нардеп, сговорившись с руководителями ГП "Госстройкомбинат" и Управления делами Аппарата ВРУ, решил незаконно и без согласования ВРУ выставить на аукцион земельный участок, где размещена производственная база "Госстройкомбината".

Это необходимо было для заключения инвестиционного договора по его застройке. Победу одержала компания, связанная с народным избранником.

В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 миллионов гривен. В то же время, как установили САП и НАБУ, реальная стоимость участка и имущества составила более 525 миллионов гривен,

– добавили в САП.

Злоумышленники планировали освободить участок от застроек и построить там новый жилой комплекс. Узнав о начале досудебного расследования, они придумали, как избежать ответственности.

"В частности, они планировали обратиться в местную прокуратуру с заявлением о совершении преступления и провести "необходимые" экспертизы, которые подтвердили бы отсутствие состава преступления, что в итоге привело бы и к закрытию производства, которое расследуют детективы НАБУ", – объяснили в САП.

Обратите внимание! По ходатайству стороны обвинения Высший антикоррупционный суд наложил арест на этот участок. Досудебное расследование продолжается.