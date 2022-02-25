В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям Украины продолжают делиться актуальной информацией. На этот раз сводка по состоянию на 10:00, 25 февраля.

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В сообщении говорится, что в настоящее время отсутствует связь с 24-й Государственной пожарно-спасательной частью поселка городского типа Станица Луганская. Также отсутствуют данные о состоянии личного состава.

Также в структуре напоминают, что продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий обстрелов населенных пунктов российскими войсками. Кроме того, сотрудники оказывают помощь пострадавшему населению и местным органам власти в организации эвакуации населения.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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