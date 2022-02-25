У Державній службі України з надзвичайних ситуацій України продовжують ділитися актуальною інформацією. Цього разу є зведення станом на 10:00, 25 лютого.

До теми На Тернопільщині ворог може підірвати артилерійську базу: людей з прилеглого села евакуюють

У повідомленні йдеться про те, що наразі відсутній зв'язок з 24-ю Державною пожежно-рятувальною частиною селища міського типу Станиця Луганська. Також відсутні дані про стан особового складу.

Також у структурі нагадують про те, що продовжують виконувати завдання з ліквідації наслідків обстрілів населених пунктів російськими військами. Крім того, співробітники надають допомогу постраждалому населенню та місцевим органам влади в організації евакуації населення.