История исчезновения
Женщина еще 28 мая вместе с ребенком уехала в направлении поселка Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. У нее с дочкой были дела в другой области, но они исчезли.
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Сейчас их местонахождение неизвестно.
Особые приметы
• Анжела Ващук
- Красный спортивный костюм и кроссовки.
- Среднее телосложение.
- Рост 165 – 170 сантиметров.
- Длинные рыжие волосы.
- Голубые глаза.
• Дочь Иванна
- Черный спортивный костюм с белыми цветами и белые кроссовки.
- Худощавого телосложения.
- Рост 120 – 130 сантиметров.
- Волнистые волосы.
- Голубые глаза.