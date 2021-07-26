История исчезновения

Женщина еще 28 мая вместе с ребенком уехала в направлении поселка Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. У нее с дочкой были дела в другой области, но они исчезли.

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Сейчас их местонахождение неизвестно.

Особые приметы

• Анжела Ващук

  • Красный спортивный костюм и кроссовки.
  • Среднее телосложение.
  • Рост 165 – 170 сантиметров.
  • Длинные рыжие волосы.
  • Голубые глаза.

• Дочь Иванна

  • Черный спортивный костюм с белыми цветами и белые кроссовки.
  • Худощавого телосложения.
  • Рост 120 – 130 сантиметров.
  • Волнистые волосы.
  • Голубые глаза.