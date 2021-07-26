Історія зникнення
Жінка ще 28 травня разом з дитиною поїхала у напрямку селища Чемерівці Кам'янець-Подільського району, що на Хмельниччині. Вона з донькою мала справи в іншій області, але зникла.
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Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.
Особливі прикмети
• Анжела Ващук
- Червоний спортивний костюм і кросівки.
- Середня тілобудова.
- Зріст 165 – 170 сантиметрів.
- Довге руде волосся.
- Блакитні очі.
• Донька Іванна
- Чорний спортивний костюм з білими квітами і білі кросівки.
- Худорлявої тілобудови.
- Зріст 120 – 130 сантиметрів.
- Хвилясте русяве волосся.
- Блакитні очі.