Бегшоу и Перри 6 января якобы отправились в Соледар. Другой волонтер рассказал, что они уехали, чтобы помочь с эвакуацией.

Важно У Бахмута исчезли британские волонтеры: не выходят на связь с 6 января

Отметим, на Бахмутском направлении много групп, в состав которых входят иностранцы. Они помогают в эвакуации мирных жителей и привозят людям еду и товары.

Волонтеров видели в Краматорске

Корреспондент BBC Йогита Лимайе и продюсер Имоджен Андерсон виделись с Парри на новый год в Краматорске. Волонтеры рассказывали, что хотели сделать репортаж о Бахмуте.

Журналисты также направлялись в Бахмут 2 января. Однако, как только они добрались до города, потеряли связь. Это был последний контакт, который у них был с волонтером.

Они занимались эвакуацией

Еще 3 января Парри взял интервью у журналиста-фрилансера Арно де Декера в Бахмуте. Волонтер рассказал, что был водителем эвакуации. Он получал запросы от людей, которые просили уехать и унести их родственников.

Журналист впоследствии заметил, что большинство волонтеров не решаются туда идти, потому что это очень опасно. В то утро Крис пошел спасать жительницу, застрявшую в своей квартире.

Бегшоу также занимался эвакуацией в течение нескольких месяцев. Он жил в Краматорске, имел автомобиль, на который собирал пожертвования. Журналисты отмечают, что у волонтера был значительный опыт.

оккупанты заявляют, что нашли тело