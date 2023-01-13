Бегшоу та Перрі 6 січня нібито вирушили до Соледара. Інший волонтер розповів, що вони поїхали, аби допомогти з евакуацією.

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Зазначимо, на Бахмутському напрямку є багато груп, до складу яких входять іноземці. Вони допомагають з евакуацією мирних жителів і привозять людям їжу та товари.

Волонтерів бачили у Краматорську

Кореспондент ВВС Йогіта Лімайє та продюсер Імоджен Андерсон бачились з Паррі на новий рік у місті Краматорську. Волонтери розповідали, що хотіли зробити репортаж про Бахмут.

Журналісти також прямували до Бахмута 2 січня. Однак, як тільки вони дісталися міста, втратили зв’язок. Це був останній контакт, який вони мали з волонтером.

Вони займались евакуацією

Ще 3 січня Паррі взяв інтерв'ю у журналіста-фрілансера Арно де Декера у Бахмуті. Волонтер розповів, що був водієм евакуації. Він отримував запити від людей, які просили поїхати і забрати їхніх родичів.

Журналіст згодом зауважив, що більшість волонтерів не наважуються туди йти, тому що це дуже небезпечно. Того ранку Кріс пішов рятувати жительку, яка застрягла у своїй квартирі.

Бегшоу також займався евакуацією протягом кількох місяців. Він жив у Краматорську, мав автомобіль, на який збирав пожертви. Журналісти відзначають, що волонтер мав значний досвід.

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