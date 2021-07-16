На борту самолета находились 18 человек. К счастью, погибших или серьезно пострадавших среди них нет. Пассажиров и членов экипажа эвакуируют с места происшествия в Томск.
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Большинство людей забрал вертолет. В то же время несколько пассажиров настолько напуганы инцидентом, что не решились подняться в небо. Они поедут автобусом.
Детали инцидента
Сейчас рассматривают несколько версий, что могло случиться с Ан-28. Вероятнее всего – из-за экстраординарных климатических условий у самолета отказал двигатель. В частности, это подтвердил пилот Фарух Хасанов.
Пилотам удалось посадить фактически неуправляемый самолет прямо в болото. Люди сумели выбраться на улицу. Они разожгли костер и ждали, пока кто-то прибудет на помощь.
Последние мгновения полета Ан-28: смотрите видео
Исчезновение Ан-28: главное
- Самолет авиакомпании "Сибирская легкая авиация" летел в Томск. В то же время вскоре после взлета он исчез с радаров, а впоследствии сработал аварийный маяк.
- Спасатели сразу начали поиски. Удалось установить, что самолет совершил жесткую аварийную посадку.
- Пассажиров, которым чудом удалось уцелеть, заметили спасатели.
- Правоохранители открыли уголовное дело. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливают.