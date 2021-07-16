По данным спасателей, на борту Ан-28 летели 19 человек. В частности, 2 детей. Все они – живые.
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Когда самолет совершил жесткая посадку, люди сумели выбраться. Сейчас возле них уже приземлился вертолет спасателей.
Насколько люди здоровы и в каком состоянии, неизвестно,
– говорится в сообщении.
Причины инцидента
По предварительным данным, у Ан-28 отказал двигатель. Однако пилоты не растерялись и посадили фактически неуправляемый самолет.
Из-за инцидента с Ан-28 правоохранители уже открыли уголовное дело.
Исчезновение Ан-28: главное
- Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", выполнял рейс из Кедровска в Томск. Во время полета самолет внезапно исчез с радаров.
- Впоследствии сработал аварийный маяк. Сигналы поступали из села Бачкар Томской области.
- Сертификат летной годности в Ан-28 действует до 30 января 2022 года.