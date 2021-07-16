За даними рятувальників, на борту Ан-28 летіли 19 людей. Зокрема, 2 дітей. Усі вони – живі.
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Коли літак здійснив жорству посадку, люди зуміли вибратися. Наразі біля них вже приземлився вертоліт рятувальників.
Наскільки люди здорові і в якому стані, – невідомо,
– мовиться у повідомленні.
Причини інциденту
За попередніми даними, в Ан-28 відмовив двигун. Однак пілоти не розгубилися і посадили фактично некерований літак.
Через інцидент з Ан-28 правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.
Зникнення Ан-28: головне
- Ан-28, який належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація", виконував рейс з Кедровська до Томська. Під час польоту літак раптово зник з радарів.
- Згодом спрацював аварійний маяк. Сигнали надходили з села Бачкар Томської області.
- Сертифікат льотної придатності в Ан-28 є чинним до 30 січня 2022 року.