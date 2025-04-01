Он также предположил гибель четвертого военного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN, цитирующий президента США из Овального кабинета.

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Что известно о поисках

В понедельник, 31 марта, в Литве нашли тела 3 американских солдат. Их бронемашину M88 Hercules вытащили из болота накануне ночью. Сейчас продолжаются поиски 4 военного.

Трое уже не с нами, и один, к сожалению, наверное, в той же категории, но пока об этом не объявили,

– сказал Трамп.

По его словам, "берег озера будто обвалился" под весом техники, в которой находились солдаты. "Это очень тяжелая машина, и если они немного поскользнулись, то... видимо, так и произошло, и она перевернулась", – предположил президент.

Имена погибших военнослужащих США из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии не разглашают до сообщения их семьям.

Напомним, поиски проходят сложно из-за условий местности и необходимости осушения территории. Только присоединение к транспорту первого троса потребовало нескольких часов погружения в полной темноте.