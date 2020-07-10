В Дарницком суде Киева 10 июля проходит заседание по иску главы ОПЗЖ Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани. Все из-за его книги "Дело Василия Стуса", которую кум Путина требует запретить.

Под судом собрался митинг против Медведчука и в поддержку автора книги об известном украинском диссиденте. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о заседании и акции протеста под зданием суда

Нынешнее, уже шестое по счету, заседание может быть решающим. Сам Медведчук, который хочет запретить продажу книги Кипиани, в суд не ходит. Его интересы представляет адвокат Игорь Кириленко.

Ответчиками вместе с Кипиани являются издательство "Виват" и типография "Юнисофт". Иск формально касается "защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации".

Медведчук не знакомился ни тогда, ни сейчас с материалами дела. Он не сообщил о суде жене Стуса, хотя с этической точки зрения должен был это сделать. Он выполнял функции присущие обвинению. Признал вину Стуса, хотя не должен был этого делать. Не обжаловал приговор в кассационной инстанции, хотя имел на это право. Судебный процесс имел характер расправы,

– сказал представитель издательства "Виват".

Возле здания Дарницкого суда митингуют активисты "Движения сопротивления капитуляции" с лозунгом "Медведчук – підарешт!". Всего там собралось более 100 человек.

Судебное заседание по делу иска Медведчука к Кипиани: смотрите видео

Акция против Медведчука возле Дарницкого суда / Фото Екатерины Петренко для 24 канала / Цензор.НЕТ

Обратите внимание! Виктор Медведчук настаивает, что роль адвоката в таких процессах была минимальной. Он заявлял, что не мог спасти Стуса, потому что решения по таким делам принимались не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ. В своей речи на суде Медведчук сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания. После речи адвоката заседание суда прервали. Далее заседание началось прямо с чтения приговора – так у Стуса украли принадлежащее ему по закону "последнее слово".

Иск Медведчука из-за книги о Стусе: главное

Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла еще в мае прошлого года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, где объясняется, как и за что на самом деле судили украинского диссидента.

Виктор Медведчук был тогда государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время судебного процесса. Сам он своей вины не признает.

Еще летом 2019 года Медведчук заявил, что будет просить суд запретить книгу Кипиани о Василие Стусе, ибо там якобы есть "высказывания, которые не соответствуют действительности". Журналист назвал иск давлением на свободу слова.

В октябре 2019 года суд провел подготовительное заседание по делу. Тогда Кипиани уточнил, что Медведчук требует опровергнуть девять пунктов в книге, в которых описываются коллизии с защитой кума Путина Василия Стуса.