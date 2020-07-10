У Дарницькому суді Києва 10 липня проходить засідання щодо позову глави ОПЗЖ Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані. Все через його книгу "Справа Василя Стуса", яку кум Путіна вимагає заборонити.

Під судом зібрався мітинг проти Медведчука і на підтримку автора книги про відомого українського дисидента. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Медведчуку цього ніхто не подарує, – Кіпіані прокоментував позов через книгу про Стуса

Що відомо про засідання та акцію протесту під будівлею суду

Нинішнє, вже шосте за рахунком, засідання може бути вирішальним. Сам Медведчук, який хоче заборонити продаж книги Кіпіані, до суду не ходить. Його інтереси представляє адвокат Ігор Кириленко. Допуск вільних слухачів на засідання обмежили.

Відповідачами разом з Кіпіані є видавництво "Віват" і типографія "Юнісофт". Позов формально стосується "захисту честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації".

Медведчук не знайомився ні тоді, ні зараз з матеріалами справи. Він не повідомив про суд дружину Стуса, хоча з етичної точки зору мав це зробити. Він виконував функції, притаманні обвинуваченню. Визнав вину Стуса, хоча не мав цього робити. Не оскаржив вирок у касаційній інстанції, хоча мав на це право. Судовий процес мав характер розправи,

– сказав представник видавництва "Віват".

Біля будівлі Дарницького суду мітингують активісти "Руху опору капітуляції" з гаслом "Медведчук – підарешт!". Загалом там зібралося понад 100 людей.

Судове засідання у справі позову Медведчука до Кіпіані: дивіться відео

Акція проти Медведчука біля Дарницького суду / Фото Катерини Петренко для 24 каналу / Цензор.НЕТ

Зверніть увагу! Віктор Медведчук наполягає, що роль адвоката в таких процесах була мінімальною. Він заявляв, що не міг врятувати Стуса, бо рішення за такими справами ухвалювалося не в суді, а в партійних інстанціях і КДБ.



У своїй промові на суді Медведчук сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання. Після промови адвоката засідання суду перервали. Далі засідання почалося прямо з читання вироку – так у Стуса вкрали належне йому за законом "останнє слово".

Позов Медведчука через книгу про Стуса: головне

Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла друком ще у травні минулого року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, де пояснюється, як і за що насправді судили українського дисидента.

Віктор Медведчук був тоді державним захисником українського поета Василя Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час судового процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Ще влітку 2019 року Медведчук заявив, що проситиме суд заборонити книжку Кіпіані про Василя Стуса, бо там начебто є "висловлювання, які не відповідають дійсності". Журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

У жовтні 2019 року суд провів підготовче засідання у справі. Тоді Кіпіані уточнив, що Медведчук вимагає спростувати дев'ять пунктів у книзі, в яких описуються колізії із захистом кума Путіна Василя Стуса.