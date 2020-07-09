Віктор Медведчук хоче через суд заборонити видавництву "Віват" продавати і навіть говорити у ЗМІ про книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". 10 липня відбудеться чергове засідання у цій справі.

Книга вийшла ще до скандалу з фільмом "Заборонений" та до активності Медведчука в цьому напрямку. На цьому її автор – журналіст Вахтанг Кіпіані – наголосив в прямому ефірі 24 каналу.

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І пояснив: саме тому він як автор взагалі не враховував існування Медведчука як активного діяча з юриспруденції, коли ця книжка писалася, видавалася і презентувалася. Через це позов був неочікуваним.

Але з іншого боку, це його право – порушити право про дискусію щодо честі та гідності, яких, як я вважаю, в нього немає. Справа Стуса 1980 року цьому є доказом,

– зазначив Кіпіані.

Він підкреслив, що книга на 90% складається з архівів колишнього КДБ. Це документи, які нещодавно відкрили згідно з законом про декомунізацію. "Кожен історик, краєзнавець, літератор чи родич можуть піти до архіву та їх відкрити. Я цим правом скористався", – зауважив автор книги.

Хто такий Василь Стус? Це український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та правозахисник. Він був одним із найактивніших дисидентів. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1990), Герой України (2005, посмертно).



За те, що боровся за необхідність збереження і розвитку української культури, зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена, а сам він був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де і загинув. Це український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та правозахисник. Він був одним із найактивніших дисидентів. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1990), Герой України (2005, посмертно).За те, що боровся за необхідність збереження і розвитку української культури, зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена, а сам він був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де і загинув.

На що скаржиться Медведчук

Як пояснив Кіпіані, Медведчук подав позов, у якому є 9 пунктів з його слів, які є супроводженням архівних документів. Медведчук вважає, що там його честь, гідність та ділова репутація піддані сумніву або на них певним чином здійснюється негативний вплив.

"Фактично він судиться з моїми словами – інтерпретаціями того, що робив адвокат Стуса Віктор Медведчук у процесі 1980 року. Тобто все крутиться навколо моєї оцінки його тодішньої діяльності як адвоката Стуса", – зауважив автор книги.

Наприклад, я називаю його "шісткою комуністичної системи". Медведчук вважає, що це його ображає. Його адвокати заявляють, що він не був членом КПРС, тому не може нею бути,

– прокоментував Кіпіані.

Й додав: сподівається, що суддя розбереться, чи може бути людина бути "шісткою певної системи", якщо вона не була членом КПРС.

Довідка. Віктор Медведчук наполягає, що роль адвоката в таких процесах була мінімальною. Він заявляв, що не міг врятувати Стуса, бо рішення за такими справами ухвалювалося не в суді, а в партійних інстанціях і КДБ.



У своїй промові на суді Медведчук сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання. Після промови адвоката засідання суду перервали. Далі засідання почалося прямо з читання вироку – так у Стуса вкрали належне йому за законом "останнє слово".



Про тиск на свободу слова

Кіпіані вважає, що позов Медведчука – це неприхований тиск на свободу слова. Адже вільне суспільство відрізняється від закритого тим, що люди можуть говорити різні речі, зокрема неприємні та критичні, до певних людей, які посідають високі позиції.

Медведчук є лідером фракції, перед тим був главою АП, є кумом Путіна. Йому неприємно чути моменти з власної біографії, коли він був маленькою нікчемною фігурою. Йому це здається образливим,

– пояснив автор книги.

"Хоча, якщо подивитися назад на 1980 рік, я як історик дисидентського руху можу сказати: тоді боялися всі. І навіть найгероїчніші борці за свободу теж боялися. Бо вони були людьми не з бронзи чи металу, а з плоті та крові. Хотіли жити, виховувати дітей, писати книжки", – додав він.

І підкреслив: водночас ці люди розуміли, що є речі, від яких не можна відступати. А от Медведчук хоче закрити рота не тільки тим, хто сьогодні критично осмислює минуле, але й тим, хто тоді не мав права на голос, зокрема Стусу.

Кіпіані: Книга – це привід поговорити

Кіпіані наголосив, що адвокат Медведчук не повідомив родині свого клієнта Стуса про початок судового засідання. "Це зараз ми знаємо, коли будуть судити Порошенка, Стерненка чи ще когось. Раніше це не було відкритою інформацією", – розповів він.

Родина не знала, що Стуса судять. Це була справа адвоката. Він не мав бути героєм. Він нічим не ризикував, якби повідомив родині про це. Він цього не зробив. Я вважаю, що це – моральний злочин перед поетом,

– зазначив автор книги.

"Я не знаю, була це свідома позиція чи ні, боягузтво чи наказ КДБ – йому видніше. Ба більше, я сподівався, що за всі ці роки, тим більше після відкриття архівів, Медведчук напише власну історію, але він цього не зробив", – зауважив Кіпіані.

На його думку, книга – це привід поговорити. Адже Медведчук повинен сказати суспільству, чим керувався як адвокат у справі Стуса.

Кіпіані: Точно не залишу книгу напризволяще

Кіпіані запевнив: навіть якщо рішення суду першої інстанції буде на користь Медведчука, буде подана апеляційна скарга. "Я точно не залишу книгу напризволяще, бо за мною вже стоять понад 10 тисяч людей, в чиїх руках є ця книга", – пояснив він.

Зрадити їх та, зрештою, Василя Стуса – це буде безчесним, Медведчуку цього ніхто не подарує. Тому ми будемо судитися,

– підкреслив автор Кіпіані.

Й додав, що впевнений: якась з судових інстанцій таки зрозуміє, що все, написане у цій книжці, це або правда, або право на ту свободу висловлювання, за яку українці віддали стільки зусиль та жертв у попередні роки.

Кіпіані про судовий позов щодо книги "Справа Василя Стуса": дивіться відео