Виктор Медведчук хочет через суд запретить издательству "Виват" продавать и даже говорить в СМИ о книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". 10 июля состоится очередное заседание по этому делу.

Книга вышла еще до скандала с фильмом "Запрещенный" и до активности Медведчука в этом направлении. Это ее автор – журналист Вахтанг Кипиани – отметил в прямом эфире 24 канала.

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И объяснил: именно поэтому он, как автор, вообще не учитывал существование Медведчука, как активного деятеля по юриспруденции, когда эта книга писалась, издавалась и презентовалась. Из-за этого иск был неожиданным.

Но с другой стороны, это его право – нарушить право о дискуссии относительно чести и достоинства, которых, как я считаю, у него нет. Дело Стуса 1980 года этому является доказательством,

– отметил Кипиани.

Он подчеркнул, что книга на 90% состоит из архивов бывшего КГБ. Это документы, которые недавно открыли по закону о декоммунизации. "Каждый историк, краевед, литератор или родственник могут пойти в архив и их открыть. Я этим правом воспользовался", – отметил автор книги.

Кто такой Василий Стус? Это украинский поэт, прозаик, переводчик, литературовед и правозащитник. Он был одним из самых активных диссидентов. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (1990), Герой Украины (2005, посмертно).



За то, что боролся за необходимость сохранения и развития украинской культуры, подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено, а сам он был приговорен к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб. Это украинский поэт, прозаик, переводчик, литературовед и правозащитник. Он был одним из самых активных диссидентов. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (1990), Герой Украины (2005, посмертно).За то, что боролся за необходимость сохранения и развития украинской культуры, подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено, а сам он был приговорен к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

На что жалуется Медведчук

Как объяснил Кипиани, Медведчук подал иск, в котором есть 9 пунктов из его слов, которые являются сопровождением архивных документов. Медведчук считает, что там его честь, достоинство и деловая репутация подвергнуты сомнению или на них определенным образом осуществляется негативное воздействие.

"Фактически он судится с моими словами – интерпретациями того, что делал адвокат Стуса Виктор Медведчук в процессе 1980 года. То есть все крутится вокруг моей оценки его тогдашней деятельности, как адвоката Стуса", – отметил автор книги.

Например, я называю его "шестеркой коммунистической системы". Медведчук считает, что это его оскорбляет. Его адвокаты заявляют, что он не был членом КПСС, поэтому не может ею быть,

– прокомментировал Кипиани.

И добавил: надеется, что судья разберется, может ли человек быть "шестеркой определенной системы", если он не был членом КПСС.

Справка. Виктор Медведчук настаивает, что роль адвоката в таких процессах была минимальной. Он заявлял, что не мог спасти Стуса, потому что решения по таким делам принимались не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ.



В своей речи на суде Медведчук сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания. После речи адвоката заседание суда прервали. Далее заседание началось прямо с чтения приговора – так у Стуса украли принадлежащее ему по закону "последнее слово".

О давлении на свободу слова

Кипиани считает, что иск Медведчука – это неприкрытое давление на свободу слова. Ведь свободное общество отличается от закрытого тем, что люди могут говорить разные вещи, в том числе неприятные и критические, об определенных людях, которые занимают высокие позиции.

Медведчук является лидером фракции, перед тем был главой АП, является кумом Путина. Ему неприятно слышать моменты из собственной биографии, когда он был маленькой ничтожной фигурой. Ему это кажется обидным,

– объяснил автор книги.

"Хотя, если посмотреть назад на 1980 год, я, как историк диссидентского движения, могу сказать: тогда боялись все. И даже самые героические борцы за свободу тоже боялись. Потому что они были людьми не из бронзы или металла, а из плоти и крови. Хотели жить, воспитывать детей, писать книги", – добавил он.

И подчеркнул: в то же время эти люди понимали, что есть вещи, от которых нельзя отступать. А вот Медведчук хочет закрыть рот не только тем, кто сегодня критически осмысливает прошлое, но и тем, кто тогда не имел права на голос, в частности Стусу.

Кипиани: Книга – это повод поговорить

Кипиани отметил, что адвокат Медведчук не сообщил семье своего клиента Стуса о начале судебного заседания. "Это сейчас мы знаем, когда будут судить Порошенко, Стерненко или еще кого-то. Раньше это не было открытой информацией", – рассказал он.

Семья не знала, что Стуса судят. Это было дело адвоката. Он не должен был быть героем. Он ничем не рисковал, если бы сообщил семье об этом. Он этого не сделал. Я считаю, что это – моральное преступление перед поэтом,

– отметил автор книги.

"Я не знаю, была это сознательная позиция или нет, трусость или приказ КГБ – ему виднее. Более того, я надеялся, что за все эти годы, тем более после открытия архивов, Медведчук напишет собственную историю, но он этого не сделал", – отметил Кипиани.

По его мнению, книга – это повод поговорить. Ведь Медведчук должен сказать обществу, чем руководствовался как адвокат в деле Стуса.

Кипиани: Точно не оставлю книгу на произвол судьбы

Кипиани заверил: даже если решение суда первой инстанции будет в пользу Медведчука, будет подана апелляционная жалоба. "Я точно не оставлю книгу на произвол судьбы, потому что за мной уже стоят более 10 тысяч человек, в чьих руках есть эта книга", – пояснил он.

Предать их и, в конце концов, Василия Стуса – это будет бесчестно, Медведчуку этого никто не подарит. Поэтому мы будем судиться,

– подчеркнул автор Кипиани.

И добавил, что уверен: какая-то из судебных инстанций все-таки поймет, что все, написанное в этой книге, это или правда, или право на ту свободу выражения, за которую украинцы отдали столько усилий и жертв в предыдущие годы.

Кипиани о судебном иске в отношении книги "Дело Василия Стуса": смотрите видео