В 2017 году судья Лариса Гольник заявила о попытке подкупа в деле, которое рассматривала. Тогда она несколько раз обращалась в НАПК с просьбой защитить ее как обличителя коррупционного преступления.

Ведь голова ее суда Александр Струков не только морально давил на Гольник, но и препятствовал ее участию в заседаниях по коррупционному делу. Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале рассказала Ирина Шиба.

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Она отметила: когда Гольник приходила на заседания, тот фиксировал ей "прогулы". Кроме того, не давал судье отпуск, уменьшал зарплату и даже подал дисциплинарную жалобу, из-за которой она не смогла принять участие в конкурсе в Антикорсуд.

Закон о предотвращении коррупции защищает обличителей коррупции от преследования и давления со стороны руководителей. А действия Струкова вв отношении Гольник имели все признаки преследования,

– отметила Шиба.

И добавила, что результаты проверки в НАПК подтвердили многочисленные случаи нарушения прав Гольник. Более того, Нацагенство обратилось с предписанием в Высший совет правосудия, в котором просило привлечь Струкова к дисциплинарной ответственности.

"Конечно, сам Струков этому решению возмутился и подал иск в суд. Он заявлял, что Гольник не является обличителем, потому что у нее нет ни одного документа от НАПК о получении такого статуса", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, 11 июня судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда отклонили иск Струкова полностью. Они отметили, что его заявления являются безосновательными и подтвердили, что Гольник является обличителем коррупции.

Шиба подчеркнула, что докладчиком по делу была судья Мирослава Билак. Накануне она приняла еще одно достойное уважения решение: защитила право общественности на информацию об увольнении нечестных судей.



Премию "Честь недели" получила судья Мирослава Билак

Автор видеоблога рассказала, что ранее фундация DEJURE обратилась к ВСП с просьбой предоставить список судей, которые не прошли квалифицирование и должны быть уволены, а еще список тех, кого ВСП реально уволил.

За 2 года оценивания его не прошел всего 171 судья. Однако до сих пор ВСП уволил только 43 из них, а в отношении остальных или затягивает рассмотрение представления, чтобы дать возможность убежать в отставку, или вообще отказывается их увольнять,

– отметила Шиба.

"Конечно, в ВСП не захотели предоставлять полную информацию об уволенных и отмазанных, поэтому мы подали иск в суд. Коллегия судей во главе с Билак признала отказ ВСП в предоставлении такой информации незаконным и обязала предоставить все данные, запрашиваемые DEJURE", – подытожила эксперт.

Премию "Честь недели" получает судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Мирослава Билак за защиту судьи-обличителя и права на доступ к публичной информации.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ирины Шибы "Честь и НЕчесть" за 26 июня 2020: