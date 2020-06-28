В 2017 році суддя Лариса Гольник заявила про спробу підкупу у справі, яку розглядала. Тоді вона кілька разів зверталась до НАЗК з проханням захистити її як викривачку корупційного злочину.

Адже голова її суду Олександр Струков не лише морально тиснув на Гольник, а й перешкоджав її участі в засіданнях по корупційній справі. Про це у своєму відеоблозі "Честь та НЕчесть" на 24 каналі розповіла Ірина Шиба.

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Вона зазначила: коли Гольник приходила на засідання, той фіксував їй "прогули". Крім цього, не давав судді відпустку, зменшував зарплатню та навіть подав дисциплінарну скаргу, через яку вона не змогла взяти участь в конкурсі до Антикорсуду.

Закон про запобігання корупції захищає викривачів корупції від переслідування та тиску з боку керівників. А дії Струкова щодо Гольник мали всі ознаки переслідування,

– наголосила Шиба.

Й додала, що результати перевірки в НАЗК підтвердили численні випадки порушення прав Гольник. Ба більше, Нацагенство звернулось з приписом до Вищої ради правосуддя, в якому просило притягнути Струкова до дисциплінарної відповідальності.

"Звісно, сам Струков цьому рішенню обурився та подав позов до суду. Він заявляв, що Гольник не є викривачкою, бо у неї немає жодного документа від НАЗК про набуття такого статусу", – підкреслила експертка.

За її словами, 11 червня судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду відхилили позов Струкова повністю. Вони зазначили, що його заяви є безпідставними та підтвердили, що Гольник є викривачкою корупції.

Шиба наголосила, що доповідачкою у справі була суддя Мирослава Білак. Напередодні вона ухвалила ще одне варте поваги рішення: захистила право громадськості на інформацію щодо звільнення недоброчесних суддів.



Премію "Честь тижня" отримала суддя Мирослава Білак

Авторка відеоблогу розповіла, що раніше фундація DEJURE звернулася до ВРП з проханням надати список усіх суддів, які не пройшли кваліфоцінювання і мали бути звільнені, а ще список тих, кого ВРП реально звільнила.

За 2 роки оцінювання його не пройшов всього 171 суддя. Проте до цього часу ВРП звільнила лише 43 із них, а щодо решти або затягує розгляд подання, щоб дати можливість втекти у відставку, або взагалі відмовляється їх звільняти,

– наголосила Шиба.

"Звісно, в ВРП не захотіли надавати повну інформацію про звільнених та відмазаних, тому ми подали позов до суду. Колегія суддів на чолі з Білак визнала відмову ВРП в наданні такої інформації незаконною та зобов'язала надати всі дані запитувані DEJURE", – підсумувала експертка.

Премію "Честь тижня" отримує суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Мирослава Білак за захист судді-викривачки та права на доступ до публічної інформації.



Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Дивіться повний випуск відеоблогу Ірини Шиби "Честь і Нечесть" за 26 червня 2020: