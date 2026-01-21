Хотела миллионы и недвижимость: суд оставил без движения иск жены Чернышова о разделе имущества

Исковое заявление жены бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева Светланы о разделе имущества супругов, поданное в октябре 2025 года, оставили без движения.

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда, обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Что известно об иске жены Чернышова?

Согласно обнародованному документу, Светлана Чернышова просила выделить ей в собственность одну из квартир в Киеве, а мужу оставить другую квартиру в Никополе и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.

По мнению истца, такое разделение является равноценным, справедливым и соответствует нормам действующего законодательства, передача ответчику квартиры в городе Никополе Днепропетровской области и автомобиля компенсирует разницу в стоимости, создаст баланс интересов обеих сторон, такое разделение является единственным целесообразным вариантом,

– говорится в постановлении.

Также жена экс-чиновника просила признать за ней право собственности на деньги на 21 банковском счете и на ценные бумаги в количестве 4 812 штук общей номинальной стоимостью 4,81 миллиона гривен.

В просительной части искового заявления просят признать собственностью истицы средства, изъятые во время обысков детективов НАБУ, 10 миллионов гривен залога, хранящихся на счету Высшего антикоррупционного суда.

Какова ситуация с делами против Чернышова?