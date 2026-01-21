Хотела миллионы и недвижимость: суд оставил без движения иск жены Чернышова о разделе имущества
- Иск Светланы Чернышевой о разделе имущества с Алексеем Чернышевым оставлен без движения судом.
- Она просила выделить ей квартиру в Киеве, признать право на деньги на 21 банковском счете и тому подобное.
Исковое заявление жены бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева Светланы о разделе имущества супругов, поданное в октябре 2025 года, оставили без движения.
Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда, обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Что известно об иске жены Чернышова?
Согласно обнародованному документу, Светлана Чернышова просила выделить ей в собственность одну из квартир в Киеве, а мужу оставить другую квартиру в Никополе и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.
По мнению истца, такое разделение является равноценным, справедливым и соответствует нормам действующего законодательства, передача ответчику квартиры в городе Никополе Днепропетровской области и автомобиля компенсирует разницу в стоимости, создаст баланс интересов обеих сторон, такое разделение является единственным целесообразным вариантом,
– говорится в постановлении.
Также жена экс-чиновника просила признать за ней право собственности на деньги на 21 банковском счете и на ценные бумаги в количестве 4 812 штук общей номинальной стоимостью 4,81 миллиона гривен.
В просительной части искового заявления просят признать собственностью истицы средства, изъятые во время обысков детективов НАБУ, 10 миллионов гривен залога, хранящихся на счету Высшего антикоррупционного суда.
Какова ситуация с делами против Чернышова?
Напомним, 23 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении действующему на тот момент вице-премьер-министру Алексею Чернышеву. Ранее он занимал должность Министра развития общин и территорий Украины.
Уже в конце декабря НАБУ и САП закончили досудебное расследование в отношении экс-министра Алексея Чернышева. Речь идет о деле о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников.
К слову, его жена Светлана является профессором кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Учебно-научного института филологии, как указано на сайте учебного заведения.