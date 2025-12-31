Она могла нанести государству ущерб на более чем 1 миллиард гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Что известно о деле Чернышова?

В июне 2025 года по этому делу подозрения получили:

бывший министр развития общин и территорий;

бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин;

бывший советник министра Максим Горбатюк;

бывшая директор госпредприятия;

застройщик и его доверенное лицо Олег Татаренко (организаторы схемы).

Установлено, что застройщик и его доверенное лицо придумали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

К реализации они привлекли должностных лиц Минрегиона и директора госпредприятия.

Должностные лица Министерства создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией договоры, которые позволяли застройку земельного участка, а также демонтаж имеющихся на нем сооружений,

– рассказали детективы.

Согласно договорам, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир, пропорционально стоимости земли.

Но, чтобы уменьшить это количество квартир, землю и здания оценили почти в 5 раз дешевле.

В заключении разница с рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен.

Преступники не успели нанести ущерб государству, ведь участок был вовремя арестован.

За успешную реализацию сделки застройщик "подарил" подозреваемым скидку на квартиры. Стоимость квадратного метра вместо минимальных 30 тысяч гривен составляла от 1 до 8 тысяч.

Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 миллионов гривен,

– подытожили в НАБУ и САП.

Что известно о скандалах вокруг Чернышова?