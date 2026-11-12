Российские "Искандеры" остаются на позициях считанные минуты: Криволап объяснил причину

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, как изменилась работа российских ракетных расчетов и почему их пусковые установки становятся все более уязвимыми. Он также раскрыл детали работы специального украинского подразделения, которое занимается уничтожением вражеских ракетных комплексов.

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Российские расчеты стараются не задерживаться на позициях после выхода в район запуска. Это касается как оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", так и систем С-300 и С-400, которые противник также использует для нанесения ударов по Украине.

По наблюдениям Криволапа, оккупанты проводят пуски в течение чрезвычайно короткого промежутка времени. Такое поведение свидетельствует о том, что они учитывают угрозу поражения самих ракетных установок.

Если вы заметили, то в последнее время они выскакивают на позицию и за две–пять–шесть минут выпускают все, что у них может быть– рассказал Криволап.

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Эксперт также пояснил, что различные российские комплексы имеют свои особенности применения. В частности, пуски ракет с С-300 и С-400 часто происходят сериями, количество которых кратно четырем, тогда как для "Искандеров" характерны другие залпы.

Отличается и мощность боеприпасов. По приведенным им данным, боевая часть ракеты "Искандер-М" содержит примерно 500 килограммов взрывчатого вещества, тогда как ракеты семейства 48Н6, которые применяются с С-300 и С-400, – около 200 килограммов. Эти различия могут помочь определить тип вооружения, использованного во время атаки.

Украинский спецподразделение уничтожает российские ракетные комплексы

Недавно Силы обороны Украины продемонстрировали способность поражать российские пусковые установки. Криволап упомянул об уничтожении двух комплексов "Искандер" и одного "Панциря", что, по его мнению, свидетельствует о развитии украинских средств поражения.

Эксперт ожидает дальнейшего наращивания таких возможностей. Он также сообщил о существовании отдельного подразделения, специализирующегося на борьбе с техникой, используемой для ракетных атак.

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У нас есть специальное подразделение, которое занимается уничтожением ОТРК "Искандер" и пусковых установок комплексов С-300, С-400. Поэтому я больше надеюсь именно на такой перехват возможности россиян наносить по нам удары баллистическим оружием, чем на что-то другое– пояснил авиационный эксперт.

Важность этого направления Криволап связывает с ограниченными возможностями Украины самостоятельно обеспечивать противоракетную оборону. Украинские комплексы Patriot нуждаются в постоянных поставках ракет PAC-2 и PAC-3, а налаживание собственного производства самых современных перехватчиков PAC-3 MSE остается сложной технологической задачей.

Одним из главных препятствий эксперт назвал производство самонаводящихся боеголовок, необходимых для высокоточного кинетического поражения баллистических ракет. Более реалистичной перспективой для Украины он считает изготовление PAC-2 GEM-T, однако они обладают более низкой эффективностью против баллистических целей.

Криволап убежден, что уничтожение пусковых установок противника уже сейчас может стать одним из важных способов ослабления российских ракетных атак. Он прогнозирует дальнейший рост возможностей украинских подразделений, которые выслеживают вражеские комплексы, не дожидаясь появления новых систем противоракетной обороны.

Криволап о ракетных комплексах России: смотрите видео