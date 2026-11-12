Російські "Іскандери" залишаються на позиціях лічені хвилини: Криволап пояснив причину

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, як змінилася робота російських ракетних розрахунків і чому їхні пускові установки стають дедалі вразливішими. Він також розкрив деталі роботи спеціального українського підрозділу, який займається знищенням ворожих ракетних комплексів.

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Росіяни скоротили час запуску ракет до кількох хвилин

Російські розрахунки намагаються не затримуватися на позиціях після виходу в район пуску. Це стосується як оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", так і систем С-300 та С-400, які противник також використовує для ударів по Україні.

За спостереженнями Криволапа, окупанти проводять пуски протягом надзвичайно короткого проміжку часу. Така поведінка свідчить про те, що вони враховують загрозу ураження самих ракетних установок.

Якщо ви помітили, то останнім часом вони вискакують на позицію, за дві – п'ять-шість хвилин випускають усе, що в них може бути– розповів Криволап.

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Експерт також пояснив, що різні російські комплекси мають свої особливості застосування. Зокрема, пуски ракет із С-300 та С-400 часто відбуваються серіями, кількість яких кратна чотирьом, тоді як для "Іскандерів" характерні інші залпи.

Відрізняється й потужність боєприпасів. За наведеними ним даними, бойова частина ракети "Іскандер-М" містить приблизно 500 кілограмів вибухової речовини, тоді як ракети сімейства 48Н6, які застосовують із С-300 та С-400, – близько 200 кілограмів. Ці відмінності можуть допомагати визначати тип озброєння, використаного під час атаки.

Український спецпідрозділ знищує російські ракетні комплекси

Нещодавно Сили оборони України продемонстрували можливість уражати російські пускові установки. Криволап згадав про знищення двох комплексів "Іскандер" та одного "Панцира", що, на його думку, свідчить про розвиток українських засобів ураження.

Експерт очікує подальшого нарощування таких можливостей. Він також повідомив про існування окремого підрозділу, який спеціалізується на боротьбі з технікою, що використовується для ракетних атак.

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У нас є спеціальний підрозділ, який займається знищенням ОТРК "Іскандер" і пускових установок комплексів С-300, С-400. Тому я більше сподіваюся саме на таке перехоплення можливості росіян бити по нас балістичною зброєю, ніж на щось інше– пояснив авіаційний експерт.

Важливість цього напрямку Криволап пов'язує з обмеженими можливостями України самостійно забезпечувати протиракетну оборону. Українські комплекси Patriot потребують постійного постачання ракет PAC-2 та PAC-3, а налагодження власного виробництва найсучасніших перехоплювачів PAC-3 MSE залишається складним технологічним завданням.

Однією з головних перешкод експерт назвав виробництво головок самонаведення, необхідних для високоточного кінетичного ураження балістичних ракет. Більш реалістичною перспективою для України він вважає виготовлення PAC-2 GEM-T, хоча вони мають нижчу ефективність проти балістичних цілей.

Криволап переконаний, що знищення пускових установок противника вже зараз може стати одним із важливих способів послаблення російських ракетних атак. Він прогнозує подальше зростання можливостей українських підрозділів, які полюють на ворожі комплекси, не чекаючи на появу нових систем протиракетної оборони.

Криволап про ракетні комплекси Росії: дивіться відео