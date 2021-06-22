В то же время украинцы должны об этом помнить. Об этом в эфире заявил футбольный обозреватель Константин Андриюк.
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По его словам, каким бы ни было желание дистанцироваться, спорт всегда будет частью политики.
Спорт никогда не был и не будет вне политики. В России – тем более, он втянут в политику. Кремлевская пропаганда использует спорт для своих ресурсов,
– подчеркнул Андриюк.
Он отметил, что люди, которые презентуют Украину, должны это делать достойно и понимать значение спорта.
Андриюк: осквернение памятника Шевченко надо показывать всем украинцам
По его мнению, кадры, на которых осквернили памятник Тарасу Шевченко, надо показывать всем украинцам, которые даже не интересуются футболом.
"Чтобы понимать, какой у нас сосед и как он к нам относится. Чтобы мы максимально отдалились от России и просто воспринимали ее как соседа, между которым – стена", – отметил футбольный эксперт.
Андриюк прокомментировал разрисовку памятника в Копенгагене: смотрите видео
Осквернение памятника Шевченко в Дании: что известно
- Российские фанаты осквернили памятник Шевченко в Копенгагене. Они разрисовали его своим триколором и написали, что Крым, мол, их.
- По словам экспертов, такой поступок – якобы ответ на песню о Владимире Путине, которая звучала на всех наших матчах и даже попала в российские телевизоры.
- Посольство Украины в Дании осудило вандализм, назвав его актом провокации против Украины.