Водночас українці повинні про це пам'ятати. Про це в ефірі заявив футбольний оглядач Костянтин Андріюк.

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За його словами, яким би не було бажання дистанціюватися, спорт завжди буде частиною політики.

Спорт ніколи не був і не буде поза політикою. В Росії – тим паче, він втягнений у політику. Кремлівська пропаганда використовує спорт для своїх ресурсів,

– наголосив Андріюк.

Він зауважив, що люди, які презентують Україну, повинні це робити гідно і розуміти значення спорту.

Андріюк: Спаплюження пам'ятника Шевченку треба показувати всім українцям

На його думку, кадри, на яких спаплюжили пам'ятник Тарасу Шевченку, треба показувати всім українцям, які навіть не цікавляться футболом.

Довідка. Пам'ятник Шевченку відкрили у 2010 році. Він розташований в центрі парку Østre Anlæg біля озера.

"Щоб розуміти, який у нас сусід і як він до нас ставиться. Щоб ми максимально віддалились від Росії і просто сприймали її як сусіда, між яким – стіна", – відзначив футбольний експерт.

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