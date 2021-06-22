Водночас українці повинні про це пам'ятати. Про це в ефірі заявив футбольний оглядач Костянтин Андріюк.
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За його словами, яким би не було бажання дистанціюватися, спорт завжди буде частиною політики.
Спорт ніколи не був і не буде поза політикою. В Росії – тим паче, він втягнений у політику. Кремлівська пропаганда використовує спорт для своїх ресурсів,
– наголосив Андріюк.
Він зауважив, що люди, які презентують Україну, повинні це робити гідно і розуміти значення спорту.
Андріюк: Спаплюження пам'ятника Шевченку треба показувати всім українцям
На його думку, кадри, на яких спаплюжили пам'ятник Тарасу Шевченку, треба показувати всім українцям, які навіть не цікавляться футболом.
"Щоб розуміти, який у нас сусід і як він до нас ставиться. Щоб ми максимально віддалились від Росії і просто сприймали її як сусіда, між яким – стіна", – відзначив футбольний експерт.
Андріюк прокоментував розмалювання пам'ятника в Копенгагені: дивіться відео
Спаплюження пам'ятника Шевченку в Данії: що відомо
- Російські фанати спаплюжили пам'ятник Шевченка в Копенгагені. Вони розмалювали його своїм триколором і написали, що Крим, мовляв, їхній.
- За словами експертів, такий вчинок – нібито відповідь на пісню про Володимира Путіна, яка лунала на всіх наших матчах і навіть попала в російські телевізори.
- Посольство України в Данії засудило вандалізм, назвавши його актом провокації проти України.