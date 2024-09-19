Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он также объяснил, какие именно сложности могут возникнуть в процессе исключения России из Совбеза ООН, передает 24 Канал.

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Во время пресс-брифинга журналист спросил о возможности исключения России из Совета Безопасности ООН. Представитель Государственного департамента Миллер в ответ отметил, что призывы к таким действиям звучали в разные моменты с момента начала незаконного вторжения России в Украину.

Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего было бы невероятно трудно достичь,

– заявил Миллер.

Он также подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты в контексте Украины сосредоточены на тех вещах, которые возможны.

Ранее исключить Россию из Совбеза ООН предлагал президент Финляндии Александер Стубб. Он отметил, что любой член Совбеза, который ведет незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть исключен из организации. Также финский глава выступил против права вето для любой страны Совбеза ООН.