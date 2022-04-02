Украинские защитники уже 37 дней героически уничтожают российских оккупантов. Президент заявил, что они обязательно победят врагов, сообщает 24 канал.

Стоит прочесть Россию до сих пор не наказали за репрессии мусульман в Крыму, как и за преступления в Украине, – Зеленский

Зеленский поздравил мусульман с Рамаданом

Президент отметил, что уже завтра, 2 апреля, украинские мусульмане вместе со всеми мусульманами мира будут встречать священный месяц Рамадан.

Искренние молитвы, взаимное прощение и добрые поступки характеризуют этот месяц. Но в Украине (к этому – 24 канал) присоединяется еще одна добродетель – верность товарищам и своему народу в боях. В боях за свободу Украины,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что украинцы сражаются с российскими оккупантами за независимость и обязательно победят.

"Обязательно добьемся мира. Для всей нашей земли. Искренне желаю мира! Всем. Всей Украине! Всем людям мира. Слава Украине!", – подытожил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: