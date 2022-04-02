Українські захисники вже 37 днів героїчно знищують російських окупантів. Президент заявив, що вони обов'язково переможуть ворогів, повідомляє 24 канал.

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Зеленський привітав мусульман з Рамаданом

Президент зазначив, що вже завтра, 2 квітня, українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан.

Щирі молитви, взаємне прощення та добрі вчинки характеризують цей місяць. Але в Україні (до цього – 24 канал) доєднується ще одна чеснота – вірність товаришам і своєму народу в боях. У боях за свободу України,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що українці воюють з російськими окупантами за незалежність і обов'язково переможуть.

"Обов'язково доб'ємося миру. Для всієї нашої землі. Щиро бажаю миру! Усім. Всій Україні! Всім людям світу. Слава Україні!", – підсумував президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: