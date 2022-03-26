У своєму зверненні Володимир Зеленський підкреслив, що Україна – країна різноманітності та мирного співіснування етносів і релігій. Водночас російські військові – смертельна загроза для усіх українців, передає 24 канал.

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Росію все ще не покарали за жоден злочин проти України

Володимир Зеленський наголосив, що в заблокованому російськими найманцями Маріуполі мешкає близько 4 тисяч мусульман. І що в мечеті міста протягом трьох тижнів переховується близько 80 людей, щоб врятуватися від ворожих снарядів. Це і жінки, і діти, і люди поважного віку.

Дивіться відео звернення Зеленського на форумі у Досі:

Однак Росія не зупиняється. Вона цілодобово бомбардує місто й обстрілює його. Уже 90% будівель, зазначив Володимир Зеленський, у Маріуполі зруйновано. Від рук найманців загинули тисячі людей.

Але Росія не отримала за це жодного відчутного покарання. Як, до речі, не отримала покарання за те, що робила після захоплення нашого Криму,

– наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що російські репресії передовсім спрямовані на мусульманську частину населення півострова.

Варте уваги – Вечірнє звернення Зеленського за 25 березня – дивіться відео: