Как говорится в сообщении, Госпродслужба по поручению правительства приступила к проверке автозаправочных станций. Специалистов прежде всего интересовало, соблюдают ли АЗС требования формирования, установления и применения государственных регулируемых цен на розничном рынке топлива.

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На 36 заправках зафиксировано нарушение

За май представители Госпотребслужбы приступили к проверке 107 столичных автозаправочных станций. По состоянию на 6 июня, уже на 56 заправках завершили проверки. В общей сложности нарушение нашли на 36 заправочных станциях.

Специалисты установили, что на 33 заправках необоснованно подняли цены. Они получили выручку на сумму более 700 тысяч гривен. Эти деньги конфисковали и наложили штраф.

"В ходе 33 проверок установили, что субъекты хозяйствования получили необоснованную выручку на общую сумму объемом 707 015 грн, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции объемом 100% необоснованно полученной выручки (общая сумма необоснованно полученной выручки и 4 ", – сообщают в Госпродслужбе.

Еще на трех автозаправочных станциях работники мешали проводить проверку. За это конкретные АЗС получили штраф на общую сумму в 102 тысяч гривен.

В Госпродслужбе добавили, что на 20 заправках никаких нарушений не выявили. Сейчас они проверяют еще около трех десятков АЗС.

Напомним, в мае в Кабмине решили отменить государственное регулирование цен на горючее на два месяца. Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула – в правительстве ожидают, что стоимость дизеля не будет превышать 58 гривен, а бензина – 52 гривны за литр. Такое решение должно было сократить очереди на автозаправочных станций и в целом урегулировать ситуацию с горючим в Украине.

Свириденко также отмечала, чтобы операторы не злоупотребляли своим положением. Ведь тогда правительство будет вводить санкции против таких недобросовестных АЗС. По ее словам, они каждый день следят за ценами на топливо.

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