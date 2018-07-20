Искусственный интеллект будет искать махинации в украинских госзакупках

Искусственный интеллект поможет активистам в Украине находить коррупционные риски в государственных закупках.

Об этом сообщает Transparency International Украина.

Организация 19 июля представила новую версию системы общественного контроля госзакупок DOZORRO.

При этом искусственный интеллект, заложенный в систему будет способен к самостоятельному обучению.

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Теперь система будет оценивать каждую закупку по совокупности факторов риска и отбирать самые сомнительные. Окончательный вывод о наличии нарушений делать представители общественных организаций. Они будут решать направлять жалобу к заказчику, его руководящего органа, государственных контролеров или правоохранителей.

По словам технического координатора портала Андрея Кучеренко, благодаря такому взаимодействию человека и машины через 2 – 3 месячные система начнет прогнозировать гораздо точнее.

На новых принципах DOZORRO начнет работу уже 19 июля 2018.