Штучний інтелект шукатиме махінації в українських держзакупівлях

Штучний інтелект допоможе активістам в Україні знаходити корупційні ризики у державних закупівлях.

Про це повідомляє Transparency International Україна.

Організація 19 липня презентувала нову версію системи громадського контролю держзакупівель DOZORRO.

При цьому штучний інтелект, закладений у систему буде здатний до самостійного навчання.

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Тепер система буде оцінювати кожну закупівлю за сукупністю ризик-факторів і відбирати найсумнівніші. Остаточний висновок щодо наявності порушень робитимуть представники громадських організацій. Вони будуть вирішувати чи скеровувати скаргу до замовника, його керівного органу, державних контролерів чи правоохоронців.

За словами технічного координатора порталу Андрія Кучеренка, завдяки такій взаємодії людини та машини через 2 – 3 місячні система почне прогнозувати набагато точніше.

На нових засадах DOZORRO почне роботу вже 19 липня 2018 року.