Искусственный интеллект научился предсказывать течение болезней

Искусственный интеллект поможет выявлять пациентов, которым нужна неотложная помощь или срочное лечение.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Согласно исследованию Университета Оксфорда, сканирование электронных медицинских записей позволит компьютеру выставлять соответствующий приоритет лечения.



Искусственный интеллект в медицине

Программное обеспечение, которое разработала компания Whiletonomy, отслеживает входящие данные от врачей общей практики на протяжении всего дня.

Исследователи считают, что создали надежный инструмент, который поможет медработникам эффективно контролировать потребности пациентов и избегать незапланированных госпитализаций, которые являются основным источником расходов в системе здравоохранения.



Искусственный интеллект поможет лечить людей

В процессе сканирования учитывается широкий диапазон факторов: возраст, пол, этническая принадлежность, социально-экономический статус, семейная история, образ жизни, болезни, медикаменты и семейное положение, а также время, прошедшее с момента первого диагноза и последних лабораторных испытаний.

Разработчики считают, что новый инструмент позволяет сосредоточиться на лечении тех пациентов, кому оно нужно в первую очередь. Ученые уверяют, что их система будет в восемь раз эффективнее, чем человеческий персонал.

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