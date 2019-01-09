Искусственный интеллект от SoftServe поможет водителю найти свободное место на парковке
Система применяет алгоритмы машинного обучения для анализа изображений с камер, закрепленных на здании рядом со стоянкой. После обработки информация моментально отображается на большом LCD-дисплее на въезде в паркинг или в специальном мобильном приложении пользователя. Таким образом, водитель заранее видит, какие места на стоянке свободны, а какие зарезервированы или заняты другими автомобилями.
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Источник: 24 канал
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