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      Искусственный интеллект от SoftServe поможет водителю найти свободное место на парковке

      Автотехнологии 15 Читати новину українською

      Система применяет алгоритмы машинного обучения для анализа изображений с камер, закрепленных на здании рядом со стоянкой. После обработки информация моментально отображается на большом LCD-дисплее на въезде в паркинг или в специальном мобильном приложении пользователя. Таким образом, водитель заранее видит, какие места на стоянке свободны, а какие зарезервированы или заняты другими автомобилями.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Автотехнологии Авто
      Источник: 24 канал
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