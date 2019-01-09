Штучний інтелект від SoftServe допоможе водію знайти вільне місце на парковці
Система застосовує алгоритми машинного навчання для аналізу зображень із камер, закріплених на будівлі поруч зі стоянкою. Після обробки інформація моментально висвітлюється на великому LCD-дисплеї на в'їзді до паркінгу або у спеціальному мобільному додатку користувача. У такий спосіб, водій наперед бачить, які місця на стоянці вільні, які зарезервовані чи зайняті іншими автомобілями.
Більше – дивіться у програмі.
Джерело: 24 канал
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