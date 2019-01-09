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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      Штучний інтелект від SoftServe допоможе водію знайти вільне місце на парковці

      Автотехнології 96 Читать новость на русском

      Система застосовує алгоритми машинного навчання для аналізу зображень із камер, закріплених на будівлі поруч зі стоянкою. Після обробки інформація моментально висвітлюється на великому LCD-дисплеї на в'їзді до паркінгу або у спеціальному мобільному додатку користувача. У такий спосіб, водій наперед бачить, які місця на стоянці вільні, які зарезервовані чи зайняті іншими автомобілями.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Автотехнології Авто
      Джерело: 24 канал
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