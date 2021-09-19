Без масок и дистанции: как произошла самая масштабная вечеринка

Студенты проводили "Макро-ботеллон" – вечеринку на открытом воздухе. Так молодежь праздновала начало учебного года.

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Почти все присутствующие были без защитных масок и не соблюдали дистанцию.

Муниципальная стража заявила, что о незаконной акции никто не предупредил правоохранителей. Они пришли на вечеринку около 23:00. После того значительная часть студентов разошлась.

Отсутствие транспортных средств в то время сделало этот процесс очень медленным,

– рассказали в пресс-службе муниципальной стражи.

Разошлись студенты только в 7:00 утра 18 сентября. Кстати, университет пожаловался на страшный беспорядок после вечеринки и большое количество мусора.

Больше всего пострадал юридический факультет. Декан заявил, что он осудит "печальные события вандализма" из-за ущерба, нанесенного общественному наследию университета. Он назвал произошедшее "невыносимой безответственностью".

Смотрите видео со студенческой вечеринки в Мадриде:



Последствия студенческой вечеринки в Испании / Фото Иисуса Переса Гила

Какие ограничения действуют в Испании

Люди должны носить маски в помещении и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра. Массовые мероприятия проводить нельзя. За участие в них предусмотрен штраф в размере от 500 до 600 евро. В то же время организаторам придется заплатить до 600 000 евро, если суд решит, что вечеринка поставила под угрозу здоровье населения.

С 20 сентября правительство Мадрида ослабит ограничения и позволит барам работать до 6:00 утра. Сейчас они должны закрываться до 2:00 ночи.

Справка. По данным ресурса Worldometers, за все время пандемии в Испании заболели более 4,9 миллиона человек. Из них 85,7 тысячи инфицированных коронавирусом умерли. Сейчас продолжают болеть 210 тысяч человек.