Без масок та дистанції: як відбулася наймасштабніша вечірка

Студенти проводили "Макро-ботеллон" – вечірку на відкритому повітрі. Так молодь святкувала початок навчального року.

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Майже всі присутні були без захисних масок та не дотримувалися дистанції.

Муніципальна варта заявила, що про незаконну акцію ніхто не попередив правоохоронців. Вони прийшли на вечірку близько 23:00. Після того значна частина студентів розійшлася.

Відсутність транспортних засобів у той час зробила цей процес дуже повільним,

– розповіли у пресслужбі муніципальної варти.

Розійшлися студенти лише о 7 годині ранку 18 вересня. До речі, університет поскаржився на страшний безлад після вечірки та велику кількість сміття.

Найбільше постраждав юридичний факультет. Декан заявив, що він засудить "сумні події вандалізму" через збитки, завдані суспільній спадщині університету. Він назвав те, що сталося "нестерпною безвідповідальністю".

Дивіться відео зі студентської вечірки у Мадриді:



Наслідки студентської вечірки в Іспанії / Фото Ісуса Переса Гіла

Які обмеження діють в Іспанії

Люди повинні носити маски в приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Масові заходи проводити не можна. За участь у них передбачений штраф у розмірі від 500 до 600 євро. Водночас організаторам доведеться заплатити до 600 000 євро, якщо суд вирішить, що вечірка поставила під загрозу здоров'я населення.

З 20 вересня уряд Мадрида послабить обмеження та дозволить барам працювати до 6 години ранку. Зараз вони повинні зачинятися до 2 години ночі.

Довідка. За даними ресурсу Worldometers, за весь час пандемії в Іспанії захворіли понад 4,9 мільйона людей. З них 85,7 тисячі інфікованих коронавірусом померли. Наразі продовжують хворіти 210 тисяч осіб.