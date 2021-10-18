Так, 12 человек пропали без вести. Двух спасли.

Кстати Мигранты на надувных лодках: как Британия попала в ловушку

Начали спасательную операцию

Норвежский парусник задержал алжирского мигранта за несколько морских миль от побережья провинции Альмерия в Испании. После этого началась спасательная операция.

В район направили вертолет, который заметил в море другого мигранта и спас его.

Почему перевернулась лодка

Двое мигрантов рассказали спасательной группе, что на прошлой неделе они отправились вместе с еще 12 людьми с пляжа вблизи Орана на северо-западе Алжира. Лодка перевернулась после отказа двигателя.

В ЕС выросло количество просителей убежища

Количество заявлений с просьбами предоставить убежище в ЕС в августе 2021 года увеличилось на 40%. Это связывают с увеличением количества беженцев из Афганистана.

В целом зарегистрировали 56 тысяч заявлений, из них 10 тысяч поступило от афганцев. Однако значительная часть заявлений поступила от людей, которые уже длительное время живут в Европе.