Сотни людей, которые переплывают пролив Ла-Манш на надувных лодках в поисках лучшей жизни. Именно такую картину можно наблюдать сейчас на побережье Британских островов.

Мигранты на корабле береговой охраны в Дувре / Фото Getty Images

Понимание сложившейся ситуации с нелегальными мигрантами затруднено в первую очередь отсутствием точной верифицированной статистики. Есть цифры, которые фигурируют в СМИ, а также статистика министерства внутренних дел Великобритании. Хотя в обоих случаях их трудно проверить между собой. Так, BBC приводит следующие данные: за 2020 год в страну прибыл 8 461 нелегальный мигрант. А согласно The Telegraph – 8 417.

Зато в британском министерстве внутренних дел заявляют о 8 500 человек, подчеркивая при этом, что 87% этой группы составляют мужчины, в основном в возрасте 18-39 лет.



Нелегалы прибывают из Франции в Британию через Ла-Манш / Фото BBC

Искатели лучшей доли в Британии родом с Ближнего Востока и Африки (Афганистан, Эритрея, Египет, Йемен, Ирак, Северный Судан, Сирия, Чад).

О том, почему нелегалы, рискуя своей жизнью, прибывают в Британию – смотрите в сюжете The Times:

Для борьбы с нелегальной миграцией, которая наблюдается в Ла-Манше еще с осени 2018 года, Великобритания в прошлом году усилила пограничные службы и привлекла военных.

Географической близостью французских и британских территориальных вод пользуются нелегалы. Согласно международному праву, если человек попал в страну и ищет там убежища из-за военных конфликтов на родине, политического преследования или экономических трудностей, то страна не может в этом отказать.

Поэтому Великобритания в сотрудничестве с другими странами, в первую очередь с Францией, решает вопрос мигрантов. 20 июля Лондон и Париж согласовали документ, который усиливает борьбу с нелегальными мигрантами. На это Великобритания выделила дополнительные средства – 53 млн фунтов или 62,7 миллиона евро.

4 августа был установлен новый рекорд – 482 нелегала ​​в сутки. До этого рекорд составлял 430 человек, которые прибыли 19 июля.

Британские чиновники отвечают на вызовы неконтролируемой миграции стремлением усилить уголовную ответственность за организацию бизнеса на этом.

Министр внутренних дел Прити Пател, сама родом из семьи выходцев из Уганды и Индии, теперь достаточно резко высказывается в сторону мигрантов, стремящихся найти убежище в Соединенном Королевстве.



Министр внутренних дел Прити Пател / Фото UK Parliament

Довольно обанкротившейся системы предоставления убежища, которая стоит налогоплательщикам более миллиарда фунтов в год. Впервые за десятилетия мы будем решать, кто прибывает и выезжает из нашей страны,

– заявила Пател во время выступления в парламенте 19 июля.

Главные политические баталии в британском парламенте идут вокруг Закона о гражданстве и границах. Документ уже прошел два чтения в Палате Общин и сейчас находится на стадии слушания в парламентском комитете. В нем прописано уголовное наказание до 4 лет заключения за прибытие в страну без предварительного полученного разрешения.

В чем заключаются новые правила въезда в Соединенное Королевство

С этого года человек, стремящийся жить или учиться в Великобритании, должен набрать 70 баллов. В это входит уровень знания английского языка, официальное разрешение на трудоустройство и сертификат повышения квалификации. Отныне Лондон отдает предпочтение высококвалифицированным рабочим. С 31 декабря 2020 года завершилось свободное передвижение лиц между Британией и ЕС. Граждане ЕС, которые находились на территории Британии, могли до 30 июня 2021 года податься на EU Settlement Scheme, чтобы получить британское гражданство.

Мигрантов могут перенаправить в британские заморские территории, в частности в Гибралтар и Руанду. Об этом Великобритания вела переговоры с Данией, которая должна способствовать в строительстве новых приютов для беженцев.

Лондон стремится направить нелегалов за рубеж и потому, что довольно долго длится процесс приобретения официального статуса беженца. Так, согласно отчету Refugee Council, по состоянию на конец марта более 66 тысяч человек ожидают решения министерства внутренних дел относительно своего статуса. При этом большинство людей ждут больше, чем полгода.

Поскольку Великобритания с 1 января 2021 года окончательно вышла из Европейского Союза, уже невозможно отправить нелегалов в страну, из которой они прибыли – в таком случае во Францию. Но такие нормы действуют согласно Дублинской регуляции 2013 года, обновленной Пактом о Миграции 2020 года.

Как попадают в Европу нелегалы ​​/ Фото Frontex

Также в Законе "О гражданстве и границах" есть достаточно важные поправки к уже действующему законодательству.

Первое обстоятельство в данном перечне является очень важным, вспоминая скандал Windrush 2018 года. Тогда из Британии были незаконным образом депортированы 83 человека к карибским территориям, которые являются бывшими колониями Лондона. А название политический скандал получил из-за корабля, который в 1948 году дал начало массовой эмиграции из Карибского бассейна.

Сейчас выходцы из Карибов требуют репараций со стороны Лондона – формально за ужасное отношение со стороны властей к иммигрантам, а фактически за колониальное прошлое. Так, когда 1 августа была годовщина отмены рабства в Британской империи, в лондонском районе Брикстон состоялась манифестация о прекращении практики депортаций и установлении равенства всех перед законом.

Из-за карибского фактора вопрос мигрантов в настоящее время приобрел новое значение в Британии. Поэтому правительство Бориса Джонсона пытается найти "золотую середину" между исправлением ошибок, допущенных в отношении мигрантов ранее, и более жестким подходом в отношении тех, кто стоит за организацией потока нелегалов в страну. Оба способа решения проблемы неидеальны и вызывают шквал критики за половинчатость.



Британские власти усиливают борьбу с нелегалами / Фото Getty Images

Бытовые условия для нелегальных мигрантов, созданные в лагерях на побережье, далеки от комфортных. Это неоднократно подчеркивают представители оппозиции, в частности члены Лейбористской партии.

Так, лейбористка и председатель комитета по внутренним делам Иветт Купер в конце июля направила запрос в министерство внутренних дел с просьбой изучить условия проживания мигрантов. Купер отметила, что это недопустимо, когда 56 человек находятся в одной комнате без надлежащих санитарных условий.

Предыдущие отчеты о состоянии лагерей для нелегальных мигрантов публиковали с опозданием – это тоже подчеркивает Купер в твиттере.

