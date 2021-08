Сотні людей, які перепливають протоку Ла-Манш на надувних човнах в пошуках кращого життя. Саме таку картину можна спостерігати нині на узбережжі Британських островів.

Читайте більше В Англію за добу прибула рекордна кількість мігрантів

Мігранти на кораблі берегової охорони в Дуврі / Фото Getty Images

Розуміння наявної ситуації з нелегальними мігрантами ускладнено в першу чергу відсутністю точної верифікованої статистики. Є цифри, які фігурують в медіа, а також статистика міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Хоча в обох випадках їх важко перевірити між собою. Так, BBC наводить наступні дані: за 2020 рік до країни прибув 8461 нелегальний мігрант. Згідно The Telegraph – 8417.

Натомість в британському міністерстві внутрішніх справ заявляють про 8500 осіб, підкреслюючи при цьому, що 87 % цієї групи становлять чоловіки, здебільшого віком 18-39 років.

Нелегали прибувають з Франції до Британії через Ла-Манш / Фото BBC

Шукачі кращої долі в Британії походять з Близького Сходу та Африки (Афганістан, Еритрея, Єгипет, Йемен, Ірак, Північний Судан, Сирія, Чад).

Про те, чому нелегали, ризикуючи своїм життям, прибувають до Британії дивіться у сюжеті The Times:

Для боротьби з нелегальною міграцією, яка спостерігається в Ла-Манші ще з осені 2018 року Велика Британія минулого року посилила прикордонні служби та залучила військових.

Читайте також Британія використає армію для стримування потоку мігрантів

Географічною близькістю французьких та британських територіальних вод користаються нелегали. Згідно з міжнародним правом, якщо людина потрапила до країни і шукає там притулку через військові конфлікти на батьківщині, політичні переслідування чи економічні труднощі, то країна не може в цьому відмовити.

UK law enforcement agencies are on the front line witnessing the human misery created by criminal gangs. Our landmark #BordersBill will break the business model of the people smugglers endangering migrant lives. pic.twitter.com/xN2sBbSl13

Через це Британія в співпраці з іншими країнами, в першу чергу Францією, вирішує питання мігрантів. 20 липня Лондон та Париж погодили документ, що посилює боротьбу з нелегальними мігрантами. На це Британія виділила додаткові кошти - 53 млн фунтів або 62,7 мільйона євро.

4 серпня було встановлено новий рекорд - 482 нелегали за добу. До цього рекорд становив 430 осіб, які прибули 19 липня.

Британські можновладці відповідають на виклики неконтрольованої міграції прагненням посилити кримінальну відповідальність за організацію бізнесу на цьому.

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател, походячи сама з родини вихідців з Уганди та Індії, тепер досить різко висловлюється в сторону мігрантів, що прагнуть знайти притулок в Сполученому Королівстві.

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател / Фото UK Parliament

Досить збанкрутілої системи надання притулку, яка коштує платникам податків понад мільярд фунтів на рік. Вперше за десятиліття ми будемо вирішувати, хто прибуває та виїздить з нашої країни,

– заявила Пател під час виступу в парламенті 19 липня.

Головні політичні баталії в британському парламенті тривають навколо Законопроєкту про громадянство та кордони. Документ вже пройшов два читання в Палаті Громад та нині перебуває на стадії слухання в парламентському комітеті. В ньому прописано кримінальне покарання до 4 років ув’язнення за прибуття до країни без попередньо отриманого дозволу.

В чому полягають нові правила в'їзду до Сполученого Королівства З цього року людина, яка прагне жити чи навчатися в Британії, має набрати 70 балів. В це входить рівень знання англійської мови, офіційний дозвіл на працевлаштування та сертифікат підвищення кваліфікації. Відтепер Лондон надає перевагу висококваліфікованим робітникам. З 31 грудня 2020 року завершився вільний рух осіб між Британією та ЄС. Громадяни ЄС, які перебували на території Британії, могли до 30 червня 2021 року податися на EU Settlement Scheme, щоб отримати британське громадянство.

Мігрантів можуть перенаправити до британських заморських територій, зокрема Гібралтару та Руанди. Про це Британія вела переговори з Данією, яка мала б сприяти в будівництві нових притулків для біженців.

Лондон прагне спрямувати нелегалів до інших держав й через те, що досить довго триває процес набуття офіційного статусу біженця. Так, згідно зі звітом Refugee Council, станом на кінець березня понад 66 тисяч осіб очікують рішення Міністерства внутрішніх справ щодо свого статусу. При тому більшість людей чекають більше, ніж пів року.

Оскільки Британія з 1 січня 2021 року остаточно вийшла з Європейського Союзу, вже неможливо відправити нелегалів до країни з якої вони прибули – в такому випадку Франції. Але такі норми діють згідно з Дублінською регуляцією 2013 року, оновленої Пактом про Міграцію 2020 року.

Читайте також Ядерна зброя та глобальні амбіції: як Велика Британія повертається у вищу лігу

Як потрапляють до Європи нелегали / Фото Frontex

Також у Законі "Про національність та кордони" є досить важливі поправки до вже чинного законодавства.

Читайте також Тікають від бідності та війни: який смертельний шлях проходять мігранти до Європи

Перша обставина в даному переліку є дуже важливою, пригадуючи скандал Windrush 2018 року. Тоді з Британії було незаконним чином депортовано 83 особи до карибських територій, які є колишніми колоніями Лондону. А назву політичний скандал отримав через корабель, який у 1948 році дав початок масовій еміграції з Карибського басейну.

Читайте також У Великобританії пішла у відставку міністр внутрішніх справ

Нині вихідці з Карибів вимагають репарацій з боку Лондона – формально за жахливе ставлення з боку влади до іммігрантів, а фактично за колоніальне минуле. Так, коли 1 серпня була річниця скасування рабства в Британській імперії, в лондонському районі Брікстон відбулася маніфестація щодо припинення практики депортацій та встановлення рівності всіх перед законом.

Через карибський фактор питання мігрантів нині набуло нового значення в Британії. Тому уряд Бориса Джонсона намагається знайти "золоту середину" між виправленням помилок, допущених щодо мігрантів раніше та більш жорстким підходом відносно тих, хто стоїть за організацією потоку нелегалів до країни. Обидва способи вирішення проблеми не є ідеальними та викликають шквал критики за половинчастість.

Британська влада посилює боротьбу з нелегалами / Фото Getty Images

Побутові умови для нелегальних мігрантів, створені в таборах на узбережжі далекі від комфортних. Про це неодноразово наголошують представники опозиції, зокрема члени Лейбористської партії.

Так, лейбористка та голова комітету з внутрішніх справ Іветт Купер наприкінці липня направила запит до міністерства внутрішніх справ з проханням вивчити умови проживання мігрантів. Купер наголосила, що це неприпустимо, коли 56 осіб знаходяться в одній кімнаті без належних санітарних умов.

Попередні звіти про стан таборів для нелегальних мігрантів публікували із запізненням – про це теж наголошує Купер у твіттері.

. @ukhomeoffice received this damning report on decisions & conditions at Napier Barracks in May. But they decided to publish it on the last day before recess & the day after @CommonsHomeAffs to try to avoid scrutiny. Here’s why they wanted to hide it https://t.co/Rk3nZTF4AE pic.twitter.com/7pIBSCPHVn