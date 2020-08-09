Через сприятливі погодні умови кількість мігрантів у Великій Британії значно збільшилася. Лише за кілька днів в країну незаконно потрапили понад 300 людей. Через це до патрулювання Ла-Маншу хочуть залучити військових.

Міністерство внутрішніх справ вже направило відповідний запит до міністерства оборони, повідомляє AP.

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Крім цього, Сполучене королівство просить армію та уряд Франції надати допомогу британським прикордонникам.

Адже сотні людей, зокрема вагітні жінки та діти, на перевантажених гумових човнах перетинають Ла-Манш, аби з берегів Франції дістатися узбережжя Британії.



Човен з мігрантами біля узбережжя Дувера / Фото BBC

Міністр імміграційного контролю Великої Британії Кріс Філіп вважає, що насамперед французи повинні завадити мігрантам дістатися води.

У Парижі заявили, що вже займаються цим питання. Та попросили у Лондона майже 40 мільйонів доларів для допомоги в оплаті роботи поліцейських, які працюють в протоці.

Британський міністр шкільної освіти Нік Гібб підкреслив, що попри вихід з Євросоюзу, країна має дружні стосунки з європейськими партнерами, зокрема французькими.

"Не думаю, що наша присутність чи відсутність в ЄС матиме значення у вирішенні цієї проблеми. Ми повинні закрити нелегальний маршрут до Британії", – підкреслив він.