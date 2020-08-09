Из-за благоприятных погодных условий количество мигрантов в Великобритании значительно увеличилось. Только за несколько дней в страну незаконно попали более 300 человек. Из-за этого к патрулированию Ла-Манша хотят привлечь военных.

Министерство внутренних дел уже направило соответствующий запрос в министерство обороны, сообщает AP.

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Кроме этого, Соединенное королевство просит армию и правительство Франции оказать помощь британским пограничникам.

Ведь сотни людей, в том числе беременные женщины и дети, на перегруженных резиновых лодках пересекают Ла-Манш, чтобы с берегов Франции добраться до побережья Британии.

Лодку с мигрантами у побережья Дувера / Фото BBC

Министр иммиграционного контроля Великобритании Крис Филипп считает, что прежде всего французы должны помешать мигрантам добраться до воды.

В Париже заявили, что уже занимаются этим вопросом. И попросили у Лондона почти 40 миллионов долларов для помощи в оплате работы полицейских, работающих в проливе.

Британский министр школьного образования Ник Гибб подчеркнул, что несмотря на выход из Евросоюза, страна имеет дружественные отношения с европейскими партнерами, в частности французскими.

"Не думаю, что наше присутствие или отсутствие в ЕС будет иметь значение в решении этой проблемы. Мы должны закрыть нелегальный маршрут в Британию", – подчеркнул он.