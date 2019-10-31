00:04
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Тікають від бідності та війни: який смертельний шлях проходять мігранти до Європи

      54 Читать новость на русском

      12 мігрантів переховувались у рефрижераторах із фруктами. На щастя, всі вони живі. Ці відчайдухи покинули свої родини у пошуках кращої долі в Європі. Часто дорога займає не день, не тиждень, і навіть не місяць. Як долають цей шлях мігранти, з якими небезпеками їм доводиться стикатись і скільки коштує таке випробування – читайте далі.

      Люди просто посеред вулиці у холодну ніч змушені спати на асфальті. Вони – мігранти, які чекають змоги рухатись на захід Європи у пошуках кращої долі.

      Читайте також: У Бельгії знайшли 12 мігрантів у фурі-рефрижераторі

      Часто Балканські країни, як от Боснія, є транзитним пунктом для них. Волонтер Сенад Піріч каже, що у Тузлі часто бачить ситуації, коли більшість місцевих засуджують і тицяють пальцями на мігрантів. Крім того, їх не впускають у заклади та відмовляють у покупках.

      Щоб дістатись від Пакистану, скажімо, до Великої Британії, мігрантам часто доводиться витратити на подорож не один місяць. Подекуди люди навіть не мають зв'язку зі своїми рідними.

      Я подорожую вже рік. Довгий час не можу зв'язатись з рідними. Ще у Хорватії мене спіймали поліцейські й відібрали телефон. Попереду зима, стає холодно. Людям не вистачає теплих речей. Коли дві сотні людей сплять на дорозі – це ненормально,
      – зазначив мігрант з Пакистану Мохаммед Осман Алі.


      Більшість місцевих засуджують і тицяють пальцями на мігрантів

      Серед нелегальних мігрантів, які їдуть до Британії найбільше жителів В'єтнаму. За даними ВВС, 18 тисяч в'єтнамців щороку прибуває до "туманного альбіону". А ділки вже навіть налагодили трафік.

      Люди витрачають велику суму коштів, щоб приїхати до Великобританії. Вони втікають від небезпеки та бояться повернутись. Тому і опиняються у таких ситуаціях,
      – пояснив адвокат з питань мігрантів Сулайха Алі.

      За 40 – 50 тисяч доларів людям обіцяють переліт до країн Європи, а звідти у кузові вантажівки до берегів Сполученого Королівства. Дешевший шлях вартує 10 – 15 тисяч доларів. Але деякі ділянки доводиться долати навіть пішки, пробираючись крізь ліси. Та у кінцевому випадку, так чи інакше, вантажний контейнер. А далі – як розпорядиться доля.


      Мігрант з Пакистану

      Остання така фатальна поїздка мігрантів до Великої Британії трапилась минулого. Тоді у вантажівці виявили тіла 39 людей. Хто всі ці люди – досі невідомо. Ймовірно, громадяни В'єтнаму. Тим часом за тисячі кілометрів люди не знають, чи є серед загиблих їхні рідні.


      Люди не знають про те, чи живі їх рідні

      Ми підозрюємо, що наш брат був у контейнері. Ми не знаємо напевно, але думаємо, що це так,
      – сказав брат ймовірно загиблого Во Нгок Чуєн.

      Хтось шукає кращої долі, хтось вірить, що на Заході зможе заробити кошти для своєї родини, хтось втікає від бідності, а хтось від війни.

      blog_ava
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      31 жовтня
      8511
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Іммігранти Пакистан Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 31 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      31 жовтня , 22:24 Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      Ірина Кошанська 543
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 жовтня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 206
      Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      31 жовтня , 21:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      Анастасія Можаровська 287
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      31 жовтня , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 741
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      31 жовтня , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 1706
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук