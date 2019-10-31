Тікають від бідності та війни: який смертельний шлях проходять мігранти до Європи

12 мігрантів переховувались у рефрижераторах із фруктами. На щастя, всі вони живі. Ці відчайдухи покинули свої родини у пошуках кращої долі в Європі. Часто дорога займає не день, не тиждень, і навіть не місяць. Як долають цей шлях мігранти, з якими небезпеками їм доводиться стикатись і скільки коштує таке випробування – читайте далі.

Люди просто посеред вулиці у холодну ніч змушені спати на асфальті. Вони – мігранти, які чекають змоги рухатись на захід Європи у пошуках кращої долі.

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Часто Балканські країни, як от Боснія, є транзитним пунктом для них. Волонтер Сенад Піріч каже, що у Тузлі часто бачить ситуації, коли більшість місцевих засуджують і тицяють пальцями на мігрантів. Крім того, їх не впускають у заклади та відмовляють у покупках.

Щоб дістатись від Пакистану, скажімо, до Великої Британії, мігрантам часто доводиться витратити на подорож не один місяць. Подекуди люди навіть не мають зв'язку зі своїми рідними.

Я подорожую вже рік. Довгий час не можу зв'язатись з рідними. Ще у Хорватії мене спіймали поліцейські й відібрали телефон. Попереду зима, стає холодно. Людям не вистачає теплих речей. Коли дві сотні людей сплять на дорозі – це ненормально,

– зазначив мігрант з Пакистану Мохаммед Осман Алі.



Більшість місцевих засуджують і тицяють пальцями на мігрантів

Серед нелегальних мігрантів, які їдуть до Британії найбільше жителів В'єтнаму. За даними ВВС, 18 тисяч в'єтнамців щороку прибуває до "туманного альбіону". А ділки вже навіть налагодили трафік.

Люди витрачають велику суму коштів, щоб приїхати до Великобританії. Вони втікають від небезпеки та бояться повернутись. Тому і опиняються у таких ситуаціях,

– пояснив адвокат з питань мігрантів Сулайха Алі.

За 40 – 50 тисяч доларів людям обіцяють переліт до країн Європи, а звідти у кузові вантажівки до берегів Сполученого Королівства. Дешевший шлях вартує 10 – 15 тисяч доларів. Але деякі ділянки доводиться долати навіть пішки, пробираючись крізь ліси. Та у кінцевому випадку, так чи інакше, вантажний контейнер. А далі – як розпорядиться доля.



Мігрант з Пакистану

Остання така фатальна поїздка мігрантів до Великої Британії трапилась минулого. Тоді у вантажівці виявили тіла 39 людей. Хто всі ці люди – досі невідомо. Ймовірно, громадяни В'єтнаму. Тим часом за тисячі кілометрів люди не знають, чи є серед загиблих їхні рідні.



Люди не знають про те, чи живі їх рідні

Ми підозрюємо, що наш брат був у контейнері. Ми не знаємо напевно, але думаємо, що це так,

– сказав брат ймовірно загиблого Во Нгок Чуєн.

Хтось шукає кращої долі, хтось вірить, що на Заході зможе заробити кошти для своєї родини, хтось втікає від бідності, а хтось від війни.