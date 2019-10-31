Убегают от бедности и войны: какой смертельный путь проходят мигранты в Европу

12 мигрантов скрывались в рефрижераторах с фруктами. К счастью, все они живы. Эти отчаянные покинули свои семьи в поисках лучшей судьбы в Европе. Часто дорога занимает не день, не неделю и даже не месяц. Как преодолевают этот путь мигранты, с какими опасностями им приходится сталкиваться и сколько стоит такое испытание – читайте дальше.

Люди просто посреди улицы в холодную ночь вынуждены спать на асфальте. Они – мигранты, которые ожидают возможности двигаться на запад Европы в поисках лучшей судьбы.

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Часто Балканские страны, такие как Босния, являются транзитным пунктом для них. Волонтер Сенад Пирич говорит, что в Тузле часто видит ситуации, когда большинство местных осуждают и тычут пальцами в мигрантов. Кроме того, их не пускают в учреждения и отказывают в покупках.

Чтобы добраться из Пакистана, скажем, до Великобритании, мигрантам часто приходится потратить на путешествие не один месяц. Кое-где люди даже не имеют связи со своими родными.

Я путешествую уже год. Долгое время не могу связаться с родными. Еще в Хорватии меня поймали полицейские и отобрали телефон. Впереди зима, становится холодно. Людям не хватает теплых вещей. Когда две сотни людей спят на дороге – это ненормально,

– отметил мигрант из Пакистана Мохаммед Осман Али.

Большинство местных осуждают и тычут пальцами в мигрантов

Среди нелегальных мигрантов, которые едут в Британию больше всего жителей Вьетнама. По данным ВВС, 18 тысяч вьетнамцев ежегодно прибывает на "туманный Альбион". А дельцы уже даже наладили трафик.

Люди тратят большую сумму средств, чтобы приехать в Великобританию. Они убегают от опасности и боятся вернуться. Поэтому и оказываются в таких ситуациях,

– объяснил адвокат по вопросам мигрантов Сулайха Али.

За 40-50 тысяч долларов людям обещают перелет в страны Европы, а оттуда в кузове грузовика к берегам Соединенного Королевства. Более дешевый путь стоит 10-15 тысяч долларов. Но некоторые участки приходится преодолевать даже пешком, пробираясь сквозь леса. И в конечном, так или иначе, грузовой контейнер. А дальше – как распорядится судьба.



Мигрант из Пакистана

Последняя такая роковая поездка мигрантов в Великобритании произошла на прошлой неделе. Тогда в грузовике обнаружили тела 39 человек. Кто все эти люди – пока неизвестно. Вероятно, граждане Вьетнама. Между тем через тысячи километров люди не знают, есть ли среди погибших их родные.



Люди не знают о том, живы ли их родные

Мы подозреваем, что наш брат был в контейнере. Мы не знаем наверняка, но думаем, что это так,

– сказал брат вероятно погибшего Во Нгок Чуен.

Кто-то ищет лучшей судьбы, кто верит, что на Западе сможет заработать средства для своей семьи, кто-то бежит от бедности, а кто-то от войны.