Оружие и портреты Гитлера: полиция Испании случайно наткнулась на "музей" нацизма – фото
В Испании правоохранители осуществляли операцию по задержанию банды и наткнулись на своеобразный "музей" нацизма. В нем преступники хранили многочисленные предметы времен национал-социализма, в частности оружие и военную форму.
Банда занималась незаконной торговлей оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Что известно о членах банды
Членами банды были британец и 2 немца, одного из которых ранее заметили в связях с правыми экстремистами. Именно он и был владельцем нацистской "коллекции".
Другой гражданин ФРГ находится в розыске на родине по делу о незаконном оружейном складе под Ганновером. В Испании он проживал, выдавая себя за обычного пенсионера.
Всем 3 задержанным предъявили обвинения в организации преступной группировки, незаконной торговли оружием, боеприпасами и наркотиками, а также подделке документов.
Как выглядел "музей" нацизма
Работники правоохранительных органов во время операции натолкнулись на своеобразный "музей". В нем были собраны:
- оружие,
- военная форма,
- нацистские флаги и ордена,
- портреты Гитлера.
Банда в Испании сделала "музей" нацизма / Фото Guardia Civil
В музее было много оружия / Фото Guardia Civil
Как сообщает пресс-служба испанской Гражданской гвардии, всего на незаконном оружейном складе в Малаге, которым владела банда, хранились 121 пистолет, 22 винтовки, 8 автоматов, 9 976 патронов различных калибров, 8 глушителей, 273 магазина и даже одна противотанковая граната, начиненная полтора килограмма взрывчатки.
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