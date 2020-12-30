В Испании правоохранители осуществляли операцию по задержанию банды и наткнулись на своеобразный "музей" нацизма. В нем преступники хранили многочисленные предметы времен национал-социализма, в частности оружие и военную форму.

Банда занималась незаконной торговлей оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Важно 1488 евро: в Словакии депутата посадили в тюрьму за пропаганду нацизма

Что известно о членах банды

Членами банды были британец и 2 немца, одного из которых ранее заметили в связях с правыми экстремистами. Именно он и был владельцем нацистской "коллекции".

Другой гражданин ФРГ находится в розыске на родине по делу о незаконном оружейном складе под Ганновером. В Испании он проживал, выдавая себя за обычного пенсионера.

Всем 3 задержанным предъявили обвинения в организации преступной группировки, незаконной торговли оружием, боеприпасами и наркотиками, а также подделке документов.

Как выглядел "музей" нацизма

Работники правоохранительных органов во время операции натолкнулись на своеобразный "музей". В нем были собраны:

оружие,

военная форма,

нацистские флаги и ордена,

портреты Гитлера.



Банда в Испании сделала "музей" нацизма / Фото Guardia Civil



В музее было много оружия / Фото Guardia Civil

Как сообщает пресс-служба испанской Гражданской гвардии, всего на незаконном оружейном складе в Малаге, которым владела банда, хранились 121 пистолет, 22 винтовки, 8 автоматов, 9 976 патронов различных калибров, 8 глушителей, 273 магазина и даже одна противотанковая граната, начиненная полтора килограмма взрывчатки.