В Іспанії правоохоронці здійснювали операцію із затримання банди та натрапили на своєрідний "музей" нацизму. У ньому злочинці зберігали численні предмети часів націонал-соціалізму, зокрема зброю та військову форму.

Банда займалася незаконною торгівлею зброєю. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Що відомо про членів банди

Членами банди були британець і 2 німці, одного з яких, раніше помітили у зв'язках з правими екстремістами. Саме він і був власником нацистської "колекції".

Інший громадянин ФРН перебуває у розшуку на батьківщині у справі про незаконне збройовому складі під Ганновером. В Іспанії він проживав, видаючи себе за звичайного пенсіонера.

Всім 3 затриманим пред'явили звинувачення в організації злочинного угруповання, незаконної торгівлі зброєю, боєприпасами й наркотиками, а також підробці документів.

Який вигляд мав "музей" нацизму

Працівники правоохоронних органів під час операції наштовхнулись на своєрідний "музей". У ньому були зібрані:

зброя,

військова форма,

нацистські прапори та ордена,

портрети Гітлера.



Банда в Іспанії зробила "музей" нацизму / Фото Guardia Civil



У музеї було багато зброї / Фото Guardia Civil

Як повідомляє пресслужба іспанської Цивільної гвардії, загалом на незаконному збройовому складі в Малазі, яким володіла банда, зберігалися 121 пістолет, 22 гвинтівки, 8 автоматів, 9976 патронів різних калібрів, 8 глушників, 273 магазинів і навіть одна протитанкова граната, начинена півтора кілограма вибухівки.