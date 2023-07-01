1 июля, во время выступления в Верховной Раде, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что его страна выделила 55 миллионов евро для помощи Украине.

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На что пойдут деньги

Санчес сообщил, что 51 миллион евро будет предоставлен через Всемирный банк. Денежные средства будут направлены на финансирование малых и средних бизнесов. Еще 4 миллиона обеспечат экологическую и устойчивую энергетическую систему в украинских школах.

ЕС поднялся, чтобы избежать войны. Мы решили объединиться в нашем разнообразии, и это сделало нас сильнее. Европа с вами,

– сказал Санчес.

Санчес приехал в Киев

1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Украину. Именно сегодня Испания приняла после Швеции председательство в Европейском Союзе, которое продлится до 31 декабря.

Владимир Зеленский отметил, что это важный визит и он рассчитывает на поддержку Испании по вступлению страны в ЕС.

Педро Санчес, господин Премьер-министр, благодарю за важный визит и поддержку нашего народа. Чрезвычайно символично, что этот визит проходит в первый же день испанского председательства в ЕС. Наш общий европейский дом точно уже не представить без Украины, без нашей смелости и преданности свободе и справедливости,

– сказал президент.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил, что визит Педро Санчеса именно в этот день символичен и поблагодарил ему в поддержку.

Справка. Известно, что на личной встрече Зеленский и Санчес обсудили вступление Украины в ЕС. Также стороны говорили о вопиющей ситуации на ЗАЭС, расколе в России и ожиданиях от Вильнюсского саммита НАТО.