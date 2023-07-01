1 липня під час виступу в Верховній Раді прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його країна виділила 55 мільйонів євро для допомоги Україні.

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На що підуть кошти

Санчес повідомив, що 51 мільйон євро нададуть через Світовий банк. Кошти будуть спрямовані на фінансуванні малих і середніх бізнесів. Ще 4 мільйони забезпечать екологічну та стійку енергетичну систему в українських школах.

ЄС піднявся, аби уникнути війни. Ми вирішили об’єднатися в нашій різноманітності, і це зробило нас сильнішими. Європа з вами,

– сказав Санчес.

Санчес приїхав до Києва

1 липня прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес приїхав в Україну. Саме сьогодні Іспанія прийняла після Швеції головування в Європейському Союзі, яке триватиме до 31 грудня.

Володимир Зеленський зазначив, що це важливий візит і розраховує на підтримку Іспанії щодо вступу країни в ЄС.

Педро Санчесе, пане Прем'єр-міністре, дякую за важливий візит і підтримку нашого народу. Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості,

– сказав президент.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук теж зазначив, що візит Педро Санчеса саме у цей день символічний і подякував йому за підтримку.

Довідка. Відомо, що під час особистої зустрічі Зеленський та Санчес обговорили вступ України до ЄС. Також сторони говорили про кричущу ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та очікування від Вільнюського саміту НАТО.