1 липня під час виступу в Верховній Раді прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його країна виділила 55 мільйонів євро для допомоги Україні.
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На що підуть кошти
Санчес повідомив, що 51 мільйон євро нададуть через Світовий банк. Кошти будуть спрямовані на фінансуванні малих і середніх бізнесів. Ще 4 мільйони забезпечать екологічну та стійку енергетичну систему в українських школах.
ЄС піднявся, аби уникнути війни. Ми вирішили об’єднатися в нашій різноманітності, і це зробило нас сильнішими. Європа з вами,
– сказав Санчес.
Санчес приїхав до Києва
1 липня прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес приїхав в Україну. Саме сьогодні Іспанія прийняла після Швеції головування в Європейському Союзі, яке триватиме до 31 грудня.
Володимир Зеленський зазначив, що це важливий візит і розраховує на підтримку Іспанії щодо вступу країни в ЄС.
Педро Санчесе, пане Прем'єр-міністре, дякую за важливий візит і підтримку нашого народу. Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості,
– сказав президент.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук теж зазначив, що візит Педро Санчеса саме у цей день символічний і подякував йому за підтримку.