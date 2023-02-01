Министр обороны Испании Маргарита Роблес впервые объявила о таких планах во время визита в Латвию на прошлой неделе. Однако о возможности отправки бронетранспортеров M113 впервые упоминали еще летом прошлого года.

Читайте также Украина может получить от Швеции и Норвегии БМП CV90: что известно о бронемашинах

Отправят 20 бронетранспортеров 6 февраля.

Характеристика БТР

Бронетранспортер M113 – это основной гусеничный БМП, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. У войска Португалии эта техника уже более 30 лет.

Военные рассказывают, что этот бронетранспортер очень удобен и продуман, он имеет автоматическую коробку передач.

Кроме того, М113 – вместительный, сюда влезает больше десанта. БТР встали на вооружение ВСУ в 2022 году.

Испания может передать танки

Кроме того, Испания намерена передать Украине несколько боевых танков Leopard 2A4. Вероятно, 4 – 6. У страны более 300 "Леопардов". Однако большинство из них находятся на хранении и не пригодны к эксплуатации.

Журналисты сообщают, что компания Santa Bárbara уже начала срочный ремонт "полдюжины" танков, чтобы их как можно быстрее отправить.