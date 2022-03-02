Об этом заявил президент правительства Педро Санчес на заседании Конгресса депутатов, где обсуждался вопрос о помощи Украине.

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Еще в понедельник, 28 февраля, в интервью TVE Санчес исключил прямые поставки оружия в Украину. Этот шаг он объяснил тем, что Испания помогает Украине через Европейский фонд поддержки мира. Страна является четвертой по размерам взносов.

Испания всегда понимала, что это атака против Европы, ее принципов и ценностей, поэтому всегда поддерживала скоординированные инициативы на европейском уровне. Это позиция правительства Испании, и она верная: столкнувшись с европейской угрозой, мы должны дать скоординированный, единый ответ,

– сказал глава правительства Испании.

Однако теперь Испания будет предоставлять оружие Украине. Изменение решения Педро Санчес объяснил тем, что некоторые "группы подвергали сомнению приверженность правительству".

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